Sciopero, potrà essere anche “virtuale”, dieci giorni di intervallo tra l’uno e l’altro, giorni in cui non è possibile farli. SCHEDA UIL (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 è stato firmato l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di Sciopero. L’accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di Sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 è stato firmato l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di. L’accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. L'articolo .

