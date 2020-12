PSG, Neymar: «L’anno prossimo voglio giocare con Messi» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Neymar accende il calciomercato affermando di voler giocare nuovamente con Lionel Messi. Accadrà al Barcellona o al PSG? L’attaccante del PSG Neymar ha parlato ai microfoni di ESPN dopo la vittoria die francesi sul campo del Manchester United in Champions League. L’attaccante brasiliano ha parlato anche della sua relazione con Lionel Messi svelando il sogno di tornare a giocare con lui. voglio giocare CON LUI – «Quello che desidero maggiormente è giocare nuovamente con lui. voglio condividere il campo con lui e godermi questa situazione. Dobbiamo tornare insieme, già dalL’anno prossimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020)accende il calciomercato affermando di volernuovamente con Lionel. Accadrà al Barcellona o al PSG? L’attaccante del PSGha parlato ai microfoni di ESPN dopo la vittoria die francesi sul campo del Manchester United in Champions League. L’attaccante brasiliano ha parlato anche della sua relazione con Lionelsvelando il sogno di tornare acon lui.CON LUI – «Quello che desidero maggiormente ènuovamente con lui.condividere il campo con lui e godermi questa situazione. Dobbiamo tornare insieme, già dal». Leggi su Calcionews24.com

