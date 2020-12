Jimmy Lai resta in carcere. La morsa di Pechino su Hong Kong (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rimane in carcere il magnate dell’editoria Jimmy Lai. Il tribunale di West Kowloon a Hong Kong, ha deciso che l’imprenditore, proprietario del quotidiano Apple Daily, non può godere della libertà su cauzione. L’accusa contro di lui è di frode, e di non avere legami a Hong Kong, per cui è molto alto il rischio di fuga. Il processo inizierà solo il 16 aprile del 2021. L’imprenditore è anche accusato di collusione con “forze straniere” a fini di sovversione, un reato previsto nella nuova legge sulla sicurezza nazionale. Come ricorda l’agenzia Nova, Lai e due dirigenti del gruppo mediatico Next Digital sono stati accusati di aver utilizzato la sede della società a Tseung Kwan per scopi non consentiti dal contratto di locazione firmato con Hong Kong Science ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rimane inil magnate dell’editoriaLai. Il tribunale di West Kowloon a, ha deciso che l’imprenditore, proprietario del quotidiano Apple Daily, non può godere della libertà su cauzione. L’accusa contro di lui è di frode, e di non avere legami a, per cui è molto alto il rischio di fuga. Il processo inizierà solo il 16 aprile del 2021. L’imprenditore è anche accusato di collusione con “forze straniere” a fini di sovversione, un reato previsto nella nuova legge sulla sicurezza nazionale. Come ricorda l’agenzia Nova, Lai e due dirigenti del gruppo mediatico Next Digital sono stati accusati di aver utilizzato la sede della società a Tseung Kwan per scopi non consentiti dal contratto di locazione firmato conScience ...

