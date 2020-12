I giudici di pace sono 'lavoratori' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lucia Izzo - Il Tribunale di Napoli segue la Corte Ue: i giudici di pace sono "lavoratori" secondo il diritto comunitario con diritto a trattamento analogo ai togati. Coordinamento Magistratura Gdp: "Sentenza storica". Leggi su studiocataldi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lucia Izzo - Il Tribunale di Napoli segue la Corte Ue: idi" secondo il diritto comunitario con diritto a trattamento analogo ai togati. Coordinamento Magistratura Gdp: "Sentenza storica".

