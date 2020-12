Coronavirus | Faraone | ' sia possibile vedere nonni e spostarsi tra comuni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Bisogna trovare il modo di inserire tra le eccezioni negli spostamenti tra regioni la possibilità dei ricongiungimenti con gli anziani che spesso sono soli: idevono poter passare qualche ora in famiglia il giorno di Natale". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide. "Con le dovute cautele e precauzioni, facendo i tamponi e i test giorni prima e mantenendo sempre le distanze di sicurezza , anche in casa. Ma lasciare soli gli anziani che in molti casi provengono da mesi di solitudine è una cosa che possiamo evitare. Così come andiamo avanti, insieme al Pd, per consentire gli spostamenti tranei giorni delle feste. Serve il massimo buon senso anche per far rispettare le regole che devono essere comprensibili ed equilibrate".