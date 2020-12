Chirurgia: donna operata, aveva un tumore di 20 chili (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rimosso a una donna di 64 anni un tumore di 20 kg di peso e circa 70 centimetri di diametro . L'intervento salvavita è stato eseguito all'ospedale Cardarelli di Napoli, da parte dell'equipe chirurgica ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rimosso a unadi 64 anni undi 20 kg di peso e circa 70 centimetri di diametro . L'intervento salvavita è stato eseguito all'ospedale Cardarelli di Napoli, da parte dell'equipe chirurgica ...

