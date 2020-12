Chiesa Juventus: “Pirlo in allenamento mi chiede una cosa in particolare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Federico Chiesa è stato il protagonista principale della vittoria raggiunta dalla Juventus nel match di Champions League contro la Dynamo Kiev. L’ex esterno della Fiorentina ha poi parlato tramite i microfoni di Sky Sport, rivelando anche alcuni particolari che caratterizzano l’allenamento presieduto da Andrea Pirlo. Juventus: le parole di Chiesa “Ancora non ho sentito papà Enrico, ma sono davvero felice di questo primato della prima coppia padre-figlio a segnare in Champions League. I meccanismi che vuole il mister li provo ogni giorno in allenamento, lui vuole che quando c’è il cross da sinistra andiamo a tagliare e chiudere l’azione: è il calcio moderno, portare più uomini nella metà campo avversaria per imporre il gioco. Leggi anche:Juventus Dynamo Kiev, Pirlo: ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Federicoè stato il protagonista principale della vittoria raggiunta dallanel match di Champions League contro la Dynamo Kiev. L’ex esterno della Fiorentina ha poi parlato tramite i microfoni di Sky Sport, rivelando anche alcuni particolari che caratterizzano l’presieduto da Andrea Pirlo.: le parole di“Ancora non ho sentito papà Enrico, ma sono davvero felice di questo primato della prima coppia padre-figlio a segnare in Champions League. I meccanismi che vuole il mister li provo ogni giorno in, lui vuole che quando c’è il cross da sinistra andiamo a tagliare e chiudere l’azione: è il calcio moderno, portare più uomini nella metà campo avversaria per imporre il gioco. Leggi anche:Dynamo Kiev, Pirlo: ...

juventusfc : Il racconto di #JuveDynamo ?? - SkySport : ???? CHAMPIONS LEAGUE ? ?? JUVENTUS – DINAMO KIEV 3-0 Risultato finale ? ? #Chiesa (21’) ? #Ronaldo (56’) ? #Morata (… - UEFAcom_it : Primo gol con la Juventus ? Primo gol in @ChampionsLeague ? Parola a Federico Chiesa ??? #UCL | @federicochiesa |… - RepJuventus : Juventus, Chiesa un gol in Champions vent'anni dopo papà. E Pirlo lo mette a studiare - LorenzoPuliga : RT @UEFAcom_it: Primo gol con la maglia della Juventus e prima rete in UEFA Champions League per Federico Chiesa ?????? #UCL | @juventusfc… -