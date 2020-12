Apple manda il Mac in cloud e Amazon fiuta subito l’affare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Apple Store galleggiante Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)A novembre, in un post baldanzoso, Brian Stucki di MacStadium mostrava la sua felicità per un piccolo cambio della licenza d’uso di macOS Big Sur, la nuova versione del sistema operativo di Apple che funziona sia sui Mac con processore Intel che su quelli con Apple Silicon. Una festa che è durata poco, però, perché è stato subito rovinata da Amazon web services, la divisione cloud del colosso dell’ecommerce. Ma andiamo con ordine. Brian nel suo post spiegava che Apple aveva finalmente aggiunto un paragrafo, il sedicesimo, nel quale autorizzava l’hosting del suo sistema operativo (e quindi dei Mac) legittimando di fatto il lavoro più che decennale di MacStadium e della sua acquisita Macminicolo. Le due ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020)Store galleggiante Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)A novembre, in un post baldanzoso, Brian Stucki di MacStadium mostrava la sua felicità per un piccolo cambio della licenza d’uso di macOS Big Sur, la nuova versione del sistema operativo diche funziona sia sui Mac con processore Intel che su quelli conSilicon. Una festa che è durata poco, però, perché è statorovinata daweb services, la divisionedel colosso dell’ecommerce. Ma andiamo con ordine. Brian nel suo post spiegava cheaveva finalmente aggiunto un paragrafo, il sedicesimo, nel quale autorizzava l’hosting del suo sistema operativo (e quindi dei Mac) legittimando di fatto il lavoro più che decennale di MacStadium e della sua acquisita Macminicolo. Le due ...

enjolrasimp : @seaweedhenry apple music non lo fa come spotify che manda la mail ma se cerchi wrap apple music su internet c’è il… - keengin : @Mat87Vic Quando metto un brano in coda su Apple Music mi manda a puttane tutto il resto della coda. Forse non lo s… - C3P0GIRL : @nkmtswift apple tv manda -

Ultime Notizie dalla rete : Apple manda Mac con Apple Silicon M1 bloccati dopo il ripristino di macOS. Ecco le soluzioni HDblog Apple manda il Mac in cloud e Amazon fiuta subito l'affare

L'ultima versione del sistema operativo consente di sfruttarlo come risorsa virtuale nel cloud. Si possono conquistare 28 milioni di sviluppatori: un affare sul quale si è lanciata Amazon ...

iPad come bustarelle 2.0: dirigente Apple accusato di corruzione

Sotto indagine anche l'ex-sceriffo e il vicesceriffo della Contea di Santa Clara. 200 iPad per un valore di 70.000 dollari come merce di scambio per ottenere quattro licenze per il porto d'armi ...

L'ultima versione del sistema operativo consente di sfruttarlo come risorsa virtuale nel cloud. Si possono conquistare 28 milioni di sviluppatori: un affare sul quale si è lanciata Amazon ...Sotto indagine anche l'ex-sceriffo e il vicesceriffo della Contea di Santa Clara. 200 iPad per un valore di 70.000 dollari come merce di scambio per ottenere quattro licenze per il porto d'armi ...