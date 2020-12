Utero in affitto: Meloni, 'fronte comune contro abominio' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La maternità surrogata è un abominio. Da madre sono rimasta sconvolta dalla storia di una ragazza ucraina, Katarina, andata in Egitto per partorire: ha ricordato, in lacrime, di aver sentito piangere la bimba appena nata ma che non ha voluto stringerla tra le braccia perché se l'avesse fatto non avrebbe più potuto lasciarla, Non c'è niente di civile nel trasformare la vita in una merce acquistabile, anche online". Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un intervento pubblicato sul quotidiano 'Avvenire'. "Già nel 2016 -ricorda Meloni- con Fratelli d'Italia ho depositato la prima proposta di legge per rendere l'Utero in affitto reato universale. Purtroppo, finora è prevalsa l'ideologia di certa sinistra e una sedicente cultura che considera una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La maternità surrogata è un. Da madre sono rimasta sconvolta dalla storia di una ragazza ucraina, Katarina, andata in Egitto per partorire: ha ricordato, in lacrime, di aver sentito piangere la bimba appena nata ma che non ha voluto stringerla tra le braccia perché se l'avesse fatto non avrebbe più potuto lasciarla, Non c'è niente di civile nel trasformare la vita in una merce acquistabile, anche online". Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un intervento pubblicato sul quotidiano 'Avvenire'. "Già nel 2016 -ricorda- con Fratelli d'Italia ho depositato la prima proposta di legge per rendere l'inreato universale. Purtroppo, finora è prevalsa l'ideologia di certa sinistra e una sedicente cultura che considera una ...

"Già nel 2016 -ricorda Meloni- con Fratelli d'Italia ho depositato la prima proposta di legge per rendere l'utero in affitto reato universale. Purtroppo, finora è prevalsa l'ideologia di certa ...

