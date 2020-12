Maker Faire Rome – The European Edition 2020, l’impegno di ENI per una just transition (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anche quest’anno Eni conferma la sua partecipazione e sostegno a Maker Faire Rome – The European Edition, manifestazione con cui la società condivide l’impegno sui temi dell’innovazione tecnologica e digitale, della formazione e ricerca e dell’Economia Circolare. Per l’edizione 2020 l’evento assumerà una veste digitale e gratuita: su una piattaforma dedicata i padiglioni diventeranno percorsi tematici, gli stand pagine web, con partner ed espositori che presentano i loro progetti, e un ricco calendario di eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell’innovazione. La cabina di regia di questa edizione digitale di Maker Faire Rome – The European ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anche quest’anno Eni conferma la sua partecipazione e sostegno a– The, manifestazione con cui la società condividesui temi dell’innovazione tecnologica e digitale, della formazione e ricerca e dell’Economia Circolare. Per l’edizionel’evento assumerà una veste digitale e gratuita: su una piattaforma dedicata i padiglioni diventeranno percorsi tematici, gli stand pagine web, con partner ed espositori che presentano i loro progetti, e un ricco calendario di eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell’innovazione. La cabina di regia di questa edizione digitale di– The...

