Chronos: Before the Ashes - recensione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Remnant: From the Ashes ha festeggiato proprio in questi giorni il superamento di un traguardo importantissimo di cui pochi titoli possono fregiarsi: 2.5 milioni di copie vendute. Come sottolineammo nella nostra recensione un anno abbondante fa, il gioco di Gunfire Games è stato una delle sorprese più piacevoli dello scorso anno. Il successo crescente ha convinto gli sviluppatori texani, che hanno al loro attivo anche il terzo capitolo di Darksiders, a darsi da fare per dare un seguito a quel piccolo capolavoro. Un seguito che in realtà è un prequel, mutuato da un single-player RPG sviluppato da Gunfire e pubblicato quattro anni fa per Oculus. Da quel progetto Chronos: Before the Ashes ha ereditato la meccanica di gameplay principale e più interessante, di cui parleremo a breve, ma purtroppo anche ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Remnant: From theha festeggiato proprio in questi giorni il superamento di un traguardo importantissimo di cui pochi titoli possono fregiarsi: 2.5 milioni di copie vendute. Come sottolineammo nella nostraun anno abbondante fa, il gioco di Gunfire Games è stato una delle sorprese più piacevoli dello scorso anno. Il successo crescente ha convinto gli sviluppatori texani, che hanno al loro attivo anche il terzo capitolo di Darksiders, a darsi da fare per dare un seguito a quel piccolo capolavoro. Un seguito che in realtà è un prequel, mutuato da un single-player RPG sviluppato da Gunfire e pubblicato quattro anni fa per Oculus. Da quel progettotheha ereditato la meccanica di gameplay principale e più interessante, di cui parleremo a breve, ma purtroppo anche ...

Eurogamer_it : La nostra recensione di Chronos: Before the Ashes, un prequel diverso dal solito... forse troppo! - Muan79 : RT @GamesPaladinsIT: È giunto il momento di invecchiare in Chronos: Before the Ashes, uscito oggi su console e PC! - svarioken : ?? CDKeys, novità. ?? CHRONOS: BEFORE THE ASHES (Steam), 18,09€. • - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Chronos: Before the Ashes, uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Chronos: Before the Ashes, uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei -

Ultime Notizie dalla rete : Chronos Before HTTP/1.1 Server Too Busy