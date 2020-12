Tra bug risolti per MIUI 12 e nuovi problemi con Xiaomi ad inizio dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Un aggiornamento complesso, quello impostato su MIUI 12 per tanti utenti in possesso di smartphone Xiaomi e Redmi, almeno stando alle indicazioni che abbiamo raccolto in questi mesi. La situazione, anche ad inizio dicembre, non pare destinata a cambiare, perché se da un lato ci sono indiscrezioni su bug risolti dal produttore asiatico, come del resto avevo riportato anche la scorsa settimana sul nostro magazine, al contempo nuove anomalie si stanno affacciando all’orizzonte. Ecco perché, questo martedì, ritengo utile un punto della situazione. I recenti problemi risolti con MIUI 12 per utenti Xiaomi Andiamo con ordine, perché lo scorcio finale di novembre è stato caratterizzato da segnali incoraggianti per l’utenza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Un aggiornamento complesso, quello impostato su12 per tanti utenti in possesso di smartphonee Redmi, almeno stando alle indicazioni che abbiamo raccolto in questi mesi. La situazione, anche ad, non pare destinata a cambiare, perché se da un lato ci sono indiscrezioni su bugdal produttore asiatico, come del resto avevo riportato anche la scorsa settimana sul nostro magazine, al contempo nuove anomalie si stanno affacciando all’orizzonte. Ecco perché, questo martedì, ritengo utile un punto della situazione. I recenticon12 per utentiAndiamo con ordine, perché lo scorcio finale di novembre è stato caratterizzato da segnali incoraggianti per l’utenza ...

