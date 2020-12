Superman 64, uno dei videogame più brutti di sempre, arriva su Playstation (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Titus)Il parere è piuttosto unanime sul fatto che Superman 64 sia uno dei videogiochi più brutti mai rilasciati per Nintendo 64 sia a livello di grafica sia di storia e gameplay, ma è proprio questa sua orribile reputazione che lo ha reso in qualche modo celebre. Uscito nel 1999, era pronto anche a sbarcare sulla piattaforma Playstation, ma il debutto è naufragato per questioni legali. Oggi, però, diventa scaricabile e giocabile da tutti, basta un emulatore. Superman 64 è stato sviluppato da Titus Software nel 1999 basandosi sulla serie animata Le avventure di Superman. Nel gioco, si doveva combattere Lex Luthor che aveva creato una versione virtuale di Metropolis intrappolandone Lois Lane oltre al giovane fotografo del Daily Planet, Jimmy Olsen, e al professor Emil Hamilton. Intrufolandosi nel ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Titus)Il parere è piuttosto unanime sul fatto che64 sia uno dei videogiochi piùmai rilasciati per Nintendo 64 sia a livello di grafica sia di storia e gameplay, ma è proprio questa sua orribile reputazione che lo ha reso in qualche modo celebre. Uscito nel 1999, era pronto anche a sbarcare sulla piattaforma, ma il debutto è naufragato per questioni legali. Oggi, però, diventa scaricabile e giocabile da tutti, basta un emulatore.64 è stato sviluppato da Titus Software nel 1999 basandosi sulla serie animata Le avventure di. Nel gioco, si doveva combattere Lex Luthor che aveva creato una versione virtuale di Metropolis intrappolandone Lois Lane oltre al giovane fotografo del Daily Planet, Jimmy Olsen, e al professor Emil Hamilton. Intrufolandosi nel ...

