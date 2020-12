Rue dopo l'addio di Jules nel trailer dell'episodio speciale di Euphoria (Di martedì 1 dicembre 2020) Una Rue di nuovo dedita alle droghe è raccontata nel primo dei due episodi speciali di Euphoria, un preludio alla seconda stagione della discussa serie HBO. Leggi su nospoiler (Di martedì 1 dicembre 2020) Una Rue di nuovo dedita alle droghe è raccontata nel primo dei due episodi speciali di, un preludio alla seconda stagionea discussa serie HBO.

raviolialragu : ad un certo punto pensavo si sarebbe sentita male in piscina dopo che Rue è andata in bagno e mi sono spaventata a morte - PeccatiDiPenna : La vita invisibile di Addie La Rue di #VictoriaSchwab @Librimondadori - friiluftsliiv : ho messo un completo e amiche mi hanno detto sembri rue di euphoria e dai vibes di cate blanchett in oceans 8 già n… -