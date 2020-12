Natale: Speranza conferma: ”Nel nuovo Dpcm maggiori restrizioni”, da gennaio il via ai vaccini (Di martedì 1 dicembre 2020) Rimarcando che “Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata”, riferendo nell’ambito del vertice fra governo e Regioni circa il nuovo Dpcm e le misure restrittive che ne seguiranno, poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza ha dunque confermato il divieto di ogni spostamento, il coprifuoco alle 22, e la chiusura dei ristoranti. “Con il nuovo Dpcm – ha infatti ribadito – per i giorni di festa prevediamo maggiori restrizioni, poi, a inizio anno partirà il piano vaccini’’. Speranza: “A giorni giallo per tutte le Regioni. Gli scii? Il problema sono gli assembramenti” Unica ‘apertura’ o meglio, oggetto di possibile trattative, ha aggiunto il ministro, ’’Resta la divisione del Paese in ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Rimarcando che “Dobbiamo evitare di arrivare ain una situazione complicata”, riferendo nell’ambito del vertice fra governo e Regioni circa ile le misure restrittive che ne seguiranno, poco fa il ministro della Salute, Robertoha dunqueto il divieto di ogni spostamento, il coprifuoco alle 22, e la chiusura dei ristoranti. “Con il– ha infatti ribadito – per i giorni di festa prevediamorestrizioni, poi, a inizio anno partirà il piano’’.: “A giorni giallo per tutte le Regioni. Gli scii? Il problema sono gli assembramenti” Unica ‘apertura’ o meglio, oggetto di possibile trattative, ha aggiunto il ministro, ’’Resta la divisione del Paese in ...

ComuneMI : Anche quest'anno #Milano si accende per #Natale, nel segno della sobrietà e della speranza. Si comincia oggi con l’… - VittorioSgarbi : Il ministro della Salute (persa) Speranza oggi ci dirà in quanti, a Natale, potremo stare a tavola. Beh, arrivati a… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero in un Natale di famiglia, con tutte le precauzioni del mondo, ma non via Zoom o Skype. Mi auguro ch… - telecomandomio : Finito di addobbare..... il mio albero...mi sono ispirata a quello di Babbo Natale,con la speranza che ci porti ben… - fordeborah5 : RT @UCSCEI: 'In questi giorni ha avuto notevole risonanza mediatica la questione degli orari delle celebrazioni natalizie, particolarmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Speranza HTTP/1.1 Server Too Busy