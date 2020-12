Il 2020 da record di Elodie

(Di martedì 1 dicembre 2020) È la donna più ascoltata della classifica di Spotify Italianelsi aggiudica il primato della classifica di Spotify Italia come donna più ascoltata della piattaforma. Leggi anche: “Le Iene”: vittima dell’ultimo scherzo èL’artista romana, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili, è l’unica presente nella Top200 Italia con tre brani, la sua “Guaranà” e i feat. “Ciclone” di Takagi e Ketra e “Parli Parli” di Carl Brave. Il suo ultimo progetto discografico, “This is”, certificato disco d’oro, ad oggi ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l’album di una donna più venduto delnel nostro Paese. Tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino “Guaranà”, “Andromeda”, “Margarita”, “Pensare Male” e “Nero Bali”. L'articolo 361magazine.

