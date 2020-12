Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia | l’addio dopo quindici anni

Leggi su trendit

(Di martedì 1 dicembre 2020)dicono addio ala. Lacomunicata durante la puntata di ieri, lunedì 30 novembre, ha lasciato tutti senza parole. Il duo comico ha annunciato che, quella in corso, sarà la loro ultima settimana da conduttori del tg satirico. A parlare per primo è stato Salvatoreche ha dato l’annuncio: Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di, che però sarà anche l’ultimo anno nostro a. E non vi nascondiamo chee diciassette edizioni non è facile. Alle parole del collega si aggiungono quelle di Valentino ...