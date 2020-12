Ferrara | di Salvini non si fidano nemmeno i parenti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Questo e’ un uomo inutile. Come si vede nel video si presenta a Roma con la mascherina con su scritto Lega Nord e non sa dove si trova – straparla e spara giudizi senza sapere con chi e con cosa se la sta prendendo – non sa dove si trova e soprattutto quale sia il problema.” ” Secondo me non sidi lui, figuriamoci i romani”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Paolo, condividendo un video della visita di Matteoal parco di Centocelle.