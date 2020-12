Dpcm Natale 2020: spostamenti, congiunti e coprifuoco. Vertice governo-Regioni (Di martedì 1 dicembre 2020) spostamenti congiunti , mobilità fra Regioni , viaggi verso le seconde case, orari dei locali , coprifuoco . Sono solo alcuni dei nodi delle festività che governo e Regioni cercheranno di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020), mobilità fra, viaggi verso le seconde case, orari dei locali ,. Sono solo alcuni dei nodi delle festività checercheranno di ...

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Alberghi, ristoranti, commensali a Natale e Capodanno, scuola: oggi Speranza e Boccia ne discuteranno con i gover… - repubblica : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese [di Emanuele Lauria] [aggiornamento de… - persanelmare : Prima di creare problemi - il nuovo DPCM non è ancora stato firmato - Fonti dell'allarmismo:… - interrisnews : Come passeremo le vacanze natalizie? Le ipotesi sul prossimo #dpcm del #4dicembre -