Controlli anti-assembramento, scattano le multe (Di martedì 1 dicembre 2020) Contro gli assembramenti e chi viola l'obbligo della quarantena, scattano i Controlli della polizia locale. Se la lotta al Covid si combatte anche attraverso sopralluoghi e verifiche, nel Sud Milano i ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Contro gli assembramenti e chi viola l'obbligo della quarantena,della polizia locale. Se la lotta al Covid si combatte anche attraverso sopralluoghi e verifiche, nel Sud Milano i ...

Salvargento : RT @ag_notizie: Assembramenti per lo shopping natalizio? Controlli e multe per far rispettare le regole anti Covid - ag_notizie : Assembramenti per lo shopping natalizio? Controlli e multe per far rispettare le regole anti Covid… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Controlli anti-Covid a Castellammare: chiusa sala slot, multati i clienti - Miki_2313 : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #Covid_19 del #29novembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?79.393 persone, 1.119 sanziona… - infoitinterno : Controlli sulle strade, 59 multe. Norme anti-Coronavirus, 7 sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti-Covid a Napoli, multati anche 36 negazionisti Il Mattino Pusher smascherato si scaglia sugli agenti

A cornice dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid hanno attività mirata di di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Così la Polizia di Stato, con le Volanti affiancate da un’unità cinof ...

Folla a Torino per lo shopping, vigilantes e controlli sul divieto di cambiare Comune

Shopping a Torino solo per chi è residente a Torino. E’ previsto dal decreto, che vieta gli spostamenti tra Comuni nelle zona arancione. Ma, per evitare i «fubetti» del ponte dell’Immacolata e del fin ...

A cornice dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid hanno attività mirata di di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Così la Polizia di Stato, con le Volanti affiancate da un’unità cinof ...Shopping a Torino solo per chi è residente a Torino. E’ previsto dal decreto, che vieta gli spostamenti tra Comuni nelle zona arancione. Ma, per evitare i «fubetti» del ponte dell’Immacolata e del fin ...