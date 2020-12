Bruxelles, orgia in un bar con 25 persone: denunciati diplomatici e un eurodeputato (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Erano venticinque “amici” in un bar di Bruxelles e hanno pensato bene di darsi al sesso sfrenato. Un’orgia in pieno lockdown scoperta dalla polizia belga che ha fatto irruzione nel locale per interromperla. Ma la notizia di per sé non sarebbe neppure così incredibile, non fosse che tra le venticinque persone denunciate per violazione del lockdown e delle misure anti-contagio ci sono diversi diplomatici, nonché un uomo che ha svelato di essere un europarlamentare. A riportare i dettagli dell’episodio, che risale alla notte tra venerdì e sabato scorso, sono alcuni siti belgi, precisando che i 25 partecipanti all’orgia sono tutti uomini. Bruxelles, una gang bang “europarlamentare” Uno di loro al momento del fermo da parte delle forze dell’ordine – intervenute sul posto – ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Erano venticinque “amici” in un bar die hanno pensato bene di darsi al sesso sfrenato. Un’in pieno lockdown scoperta dalla polizia belga che ha fatto irruzione nel locale per interromperla. Ma la notizia di per sé non sarebbe neppure così incredibile, non fosse che tra le venticinquedenunciate per violazione del lockdown e delle misure anti-contagio ci sono diversi, nonché un uomo che ha svelato di essere un europarlamentare. A riportare i dettagli dell’episodio, che risale alla notte tra venerdì e sabato scorso, sono alcuni siti belgi, precisando che i 25 partecipanti all’sono tutti uomini., una gang bang “europarlamentare” Uno di loro al momento del fermo da parte delle forze dell’ordine – intervenute sul posto – ha ...

