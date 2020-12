Torna a casa e trova un immigrato che dorme sul suo letto (Di lunedì 30 novembre 2020) Torna a casa e trova un immigrato che era riuscito ad entrare e stava dormendo sul suo letto. Le case occupate. Il vecchio problema delle case occupate. Un fenomeno praticamente mai combattuto abbastanza e mai superato. Un fenomeno che evidentemente ha una spiegazione sociale che molti forse dimenticano. Da una parte ci sono i proprietari che hanno una seconda e talvolta terza casa e la tengono disabitata. Agli antipodi ci sono quelli che una casa non ce l’hanno e non possono permettersi affitti troppo alti. In mezzo ci sarebbe lo Stato, i comuni e le case popolari, ma spesso i bandi latitano e non se ne fa nulla. Meglio tenere le case vuote nonostante il rischio che qualcuno forzi la serratura e le occupi. Cosa che capita ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020)unche era riuscito ad entrare e stavando sul suo. Le case occupate. Il vecchio problema delle case occupate. Un fenomeno praticamente mai combattuto abbastanza e mai superato. Un fenomeno che evidentemente ha una spiegazione sociale che molti forse dimenticano. Da una parte ci sono i proprietari che hanno una seconda e talvolta terzae la tengono disabitata. Agli antipodi ci sono quelli che unanon ce l’hanno e non possono permettersi affitti troppo alti. In mezzo ci sarebbe lo Stato, i comuni e le case popolari, ma spesso i bandi latitano e non se ne fa nulla. Meglio tenere le case vuote nonostante il rischio che qualcuno forzi la serratura e le occupi. Cosa che capita ...

FiorellaMannoia : Ben tornato a casa Lillo. ???????????????? @LilloeGreg ?? - iusdatumsceleri : RT @cordeliafocs: Ti sto aspettando da questa mattina non fare il cretino non scherzare con il fuoco se mi incazzo sono guai tu lo sai non… - cordeliafocs : Ti sto aspettando da questa mattina non fare il cretino non scherzare con il fuoco se mi incazzo sono guai tu lo sa… - qn_lanazione : #Covid: torna a casa #Brandi, il veterinario amico di @lorenzojova - lukaku2017 : @Bonner_one @FMonderna E pensa che sta ancora a casa.. Quando torna in panchina saranno cazzi amari per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Torna casa Torna a casa e trova il figlio di 28 anni morto LA NAZIONE GF Vip, Cristiano Malgioglio entra nella Casa: è subito show

Atteso ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato protagonista nell’edizione del 2017, Cristiano Malgioglio ci ricasca e varca per la seconda volta la fatidic ...

GENOA, MARAN RISCHIA L'ESONERO: TORNA NICOLA?

La sconfitta di questa sera con il Parma al Ferraris, la quarta consecutiva in casa, con una sola vittoria in stagione all'attivo alla prima giornata, ...

Atteso ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato protagonista nell’edizione del 2017, Cristiano Malgioglio ci ricasca e varca per la seconda volta la fatidic ...La sconfitta di questa sera con il Parma al Ferraris, la quarta consecutiva in casa, con una sola vittoria in stagione all'attivo alla prima giornata, ...