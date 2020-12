Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: gruppo di velocità in raduno a Solda, c’è Dominik Paris! (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino 2020, con il gruppo di velocità italiano che si radunerà da domani (1 dicembre), in quel di Solda, provincia di Bolzano, per un stage che perdurerà fino al 5 dicembre prossimo, quando inizierà il fine settimana di gare a Santa Caterina Valfurva, riservate però alle specialità tecniche. Tra i convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi, spicca sicuramente il campione del Mondo Domink Paris, ma anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e Alexander Prast, oltre al direttore tecnico Alberto Ghidoni e gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Michael Gufler e Walter Ronconi. Presente anche il gruppo di Coppa Europa femminile, composto da Monica ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue ladeldi sci, con ildiitaliano che si radunerà da domani (1 dicembre), in quel di, provincia di Bolzano, per un stage che perdurerà fino al 5 dicembre prossimo, quando inizierà il fine settimana di gare a Santa Caterina Valfurva, riservate però alle specialità tecniche. Tra i convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi, spicca sicuramente il campione delDomink Paris, ma anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e Alexander Prast, oltre al direttore tecnico Alberto Ghidoni e gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Michael Gufler e Walter Ronconi. Presente anche ildiEuropa femminile, composto da Monica ...

