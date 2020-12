Salvini va da Mattarella per lamentarsi: "Conte non ci ascolta" (Di lunedì 30 novembre 2020) Matteo Salvini l’aveva promesso: la battaglia contro la riforma dei “suoi” Decreti Sicurezza sarebbe stata durissima, e avrebbe chiamato in causa la compattezza del centrodestra. Su quest’ultimo fronte, non ha ricevuto delusioni: Forza Italia, FdI e Lega sono uniti nell’ostruzionismo in Parlamento. Che però, contro la fiducia messa dal governo, ha esiti limitati. Così, alla vigilia del voto finale atteso a Montecitorio, il Capitano si è giocato la carta più pesante: è andato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a lamentarsi che – in sostanza - “il governo non dialoga con il Parlamento, e questa chiusura vanifica la volontà di collaborazione” mostrate dal centrodestra, anche da ultimo con il voto positivo sullo scostamento di bilancio. Riserve sarebbero state espresse anche per l’uso dello strumento del decreto, e poi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Matteol’aveva promesso: la battaglia contro la riforma dei “suoi” Decreti Sicurezza sarebbe stata durissima, e avrebbe chiamato in causa la compattezza del centrodestra. Su quest’ultimo fronte, non ha ricevuto delusioni: Forza Italia, FdI e Lega sono uniti nell’ostruzionismo in Parlamento. Che però, contro la fiducia messa dal governo, ha esiti limitati. Così, alla vigilia del voto finale atteso a Montecitorio, il Capitano si è giocato la carta più pesante: è andato dal presidente della Repubblica Sergioche – in sostanza - “il governo non dialoga con il Parlamento, e questa chiusura vanifica la volontà di collaborazione” mostrate dal centrodestra, anche da ultimo con il voto positivo sullo scostamento di bilancio. Riserve sarebbero state espresse anche per l’uso dello strumento del decreto, e poi ...

