Quelle firme devono essere tolte. La questione dei due marò è ancora aperta (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – La vicenda dei marò sembra non avere mai fine. Come molti ricorderanno i due militari italiani nel febbraio del 2012 furono accusati dall’india dell’omicidio di due pescatori e incarcerati. Ne nacque un caso internazionale. Ebbene due servitori dello Stato sono ancora costretti, da disposizione corte suprema indiana, a firmare registro caserma carabinieri ogni primo mercoledì del mese. Queste firme in caserma sono tanto più assurde se pensiamo che il Tribunale arbitrale internazionale ha dato ragione alle tesi italiane. L’India non ha più alcuna autorità sui marò Dunque la giurisdizione sui due è totalmente italiana e non c’è motivo per cui i due marò debbano ottemperare all’obbligo delle firme stabilito da una potenza straniera. “La sentenza della Corte Arbitrale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – La vicenda deisembra non avere mai fine. Come molti ricorderanno i due militari italiani nel febbraio del 2012 furono accusati dall’india dell’omicidio di due pescatori e incarcerati. Ne nacque un caso internazionale. Ebbene due servitori dello Stato sonocostretti, da disposizione corte suprema indiana, a firmare registro caserma carabinieri ogni primo mercoledì del mese. Questein caserma sono tanto più assurde se pensiamo che il Tribunale arbitrale internazionale ha dato ragione alle tesi italiane. L’India non ha più alcuna autorità suiDunque la giurisdizione sui due è totalmente italiana e non c’è motivo per cui i duedebbano ottemperare all’obbligo dellestabilito da una potenza straniera. “La sentenza della Corte Arbitrale ...

