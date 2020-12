Non è vero che uno studio ha dimostrato che la quarantena «non serve a fermare il diffondersi del virus»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il 26 novembre 2020 è arrivata alla redazione di Facta la richiesta di verificare un articolo pubblicato dalla testata Database Italia il 16 novembre 2020, intitolato «New England Journal of Medicine, laanche se imposta dai militari nonildel». Si tratta della traduzione di un articolo pubblicato il 13 ottobre 2020 sul sito dell’American Institute for Economic Research (Aier), un think tank libertario e pro-libero mercato. L’Aier è stata la sede dove, a ottobre 2020, è stata stilata la Great Barrington Declaration, un manifesto a favore dell’idea pseudoscientifica di controllare la pandemia tramite il raggiungimento dell’immunità di gruppo, proteggendo solo le categorie a rischio come gli anziani. Secondo l’articolo, firmato da Jeffrey A. Tucker – ...