Le regole Ue di Natale per sventare la terza ondata: a scuola da metà gennaio, no ai canti in chiesa. Evitare i cenoni con estranei (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiama Remain Safe Strategy: si tratta di un insieme di raccomandazioni su come affrontare il Natale che mercoledì 2 dicembre Bruxelles pubblicherà. La "raccolta" di norme servirà a dare alcune dritte ai governi dell'Unione europea per gestire al meglio il periodo tra Natale e Capodanno e quindi per Evitare una terza ondata da Coronavirus. Come raccontato da Repubblica, tra chi ha spinto per delle misure di contenimento comunitarie ci sarebbe il governo Conte. Quelle dell'Ue sono linee guida non vincolanti e fino al giorno della firma potrebbero subire ancora modifiche. In sostanza, la Commissione europea chiede di rinforzare le misure per Evitare contatti ravvicinati e assembramenti. Festeggiamenti e cenoni Niente eventi di massa, come i famigerati ...

