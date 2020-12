Joe Roberts e il 'no' a Aprilia MotoGP: 'Voglio vincere prima in Moto2' (Di lunedì 30 novembre 2020) Quanti piloti della Moto2 rifiuterebbero un ingaggio con una squadra ufficiale in MotoGP? A sensazione, pochi. Ma Joe Roberts è uno di questi. Come vi avevamo anticipato, il californiano rientrava tra ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 30 novembre 2020) Quanti piloti dellarifiuterebbero un ingaggio con una squadra ufficiale in? A sensazione, pochi. Ma Joeè uno di questi. Come vi avevamo anticipato, il californiano rientrava tra ...

motosprint : Joe #Roberts e il 'no' a #Aprilia #MotoGP: “Voglio vincere prima in #Moto2” - KZeneise : Bravo Joe, saggia decisione... Aprilia un carretto, ma soprattutto un carretto la dirigenza...! - corsedimoto : MOTOGP - Joe #Roberts ha respinto l'offerta #Aprilia in #MotoGP per tentare l'assalto al titolo #Moto2 con Italtran… - JBV79 : Joe Roberts dice no a dar el salto a MotoGP con Aprilia - JesSanSan : Joe Roberts dice no a dar el salto a MotoGP con Aprilia -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Roberts HTTP/1.1 Server Too Busy