Indonesia, erutta vulcano vulcano Mount Ili Lewotolok: chiuso l’aeroporto (Di lunedì 30 novembre 2020) In Indonesia l’eruzione del vulcano Mount Ili Lewotolok ha costretto migliaia di persone ad evacuare la propria abitazione: chiuso anche l’aeroporto locale Migliaia di persone sono state costrette ad evacuare dopo l’eruzione di ieri mattina del vulcano Mount Ili Lewotolok, in Indonesia. Ad annunciarlo, l’agenzia per i disastri del paese che ha sottolineato che attualmente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Inl’eruzione delIliha costretto migliaia di persone ad evacuare la propria abitazione:anchelocale Migliaia di persone sono state costrette ad evacuare dopo l’eruzione di ieri mattina delIli, in. Ad annunciarlo, l’agenzia per i disastri del paese che ha sottolineato che attualmente L'articolo proviene da Inews.it.

giornaleprociv : #Indonesia, erutta vulcano, migliaia di persone evacuate ?? - tusciaweb : Erutta un vulcano in Indonesia, migliaia di persone evacuate Giacarta – Ieri è eruttato il vulcano Mount Ili Le… - CorriereQ : Indonesia: erutta un vulcano, migliaia in fuga - GiaPettinelli : Indonesia: erutta un vulcano, migliaia in fuga - Asia - ANSA - ANNAMAMARIABIA1 : RT @serenel14278447: Indonesia: erutta un vulcano, migliaia in fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia erutta HTTP/1.1 Server Too Busy