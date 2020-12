Il Silenzio dell’Acqua 2, Seconda Puntata: Luca e Sara Erano Contrabbandieri! (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Silenzio dell’Acqua 2, trama Seconda Puntata: Luisa e Andrea scoprono che Sara e Luca si dedicavano ad affari poco chiari, mentre emerge anche che Rocco aveva una relazione extraconiugale… Ecco la trama e le anticipazioni della Seconda Puntata della Fiction: Il Silenzio dell’Acqua! Il Silenzio dell’Acqua, dopo aver appassionato milioni di telespettatori con la sua prima stagione ed il caso di Laura, è tornato. Questa volta al centro dell’attenzione c’è il delitto commesso contro Sara e Luca. Nella Seconda Puntata, si inizieranno a fare particolari scoperte sui due e sugli affari che portavano avanti. Il ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Il2, trama: Luisa e Andrea scoprono chesi dedicavano ad affari poco chiari, mentre emerge anche che Rocco aveva una relazione extraconiugale… Ecco la trama e le anticipazioni delladella Fiction: Il! Il, dopo aver appassionato milioni di telespettatori con la sua prima stagione ed il caso di Laura, è tornato. Questa volta al centro dell’attenzione c’è il delitto commesso contro. Nella, si inizieranno a fare particolari scoperte sui due e sugli affari che portavano avanti. Il ...

