Il governo Conte è in caduta libera. Ora occorre una vera e propria svolta nel lessico politico (Di lunedì 30 novembre 2020) L’idea di trasformare il voto del centrodestra a favore dello scostamento di bilancio in una sorta di derby strapaesano, con FI da una parte e Lega e Fdi dall’altra, dà il senso del livello (piuttosto basso) dell’odierno confronto politico nazionale. E’ comprensibile che la sgangherata alleanza giallo-rossa canti vittoria. I sondaggi danno il governo Conte in caduta libera, mentre ai più sono bene evidenti i limiti, di esperienza politica e di visioni strategiche, di una maggioranza tutto sommato raccogliticcia, a cui il sostegno di Silvio Berlusconi e dell’onnipresente Gianni Letta, suo grande consigliere politico, fa buon gioco. Non solo per i numeri parlamentari quanto per lo sbandamento che sta creando nel centrodestra, costretto a giustificare il voto “unitario” e a fare i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) L’idea di trasformare il voto del centrodestra a favore dello scostamento di bilancio in una sorta di derby strapaesano, con FI da una parte e Lega e Fdi dall’altra, dà il senso del livello (piuttosto basso) dell’odierno confrontonazionale. E’ comprensibile che la sgangherata alleanza giallo-rossa canti vittoria. I sondaggi danno ilin, mentre ai più sono bene evidenti i limiti, di esperienza politica e di visioni strategiche, di una maggioranza tutto sommato raccogliticcia, a cui il sostegno di Silvio Berlusconi e dell’onnipresente Gianni Letta, suo grande consigliere, fa buon gioco. Non solo per i numeri parlamentari quanto per lo sbandamento che sta creando nel centrodestra, costretto a giustificare il voto “unitario” e a fare i ...

CarloCalenda : La struttura proposta da Conte per gestire il #RecoveryPlan italiano è semplicemente demenziale. Si creerà l’ennesi… - CarloCalenda : La “piramide” con cui Conte pensa di gestire il #RecoveryPlan è destinata a fallire perché si pensa di far fare ad… - LegaSalvini : *FLASH -GOVERNO: USO SCORTA CONTE - FIDANZATA, PROCURA ROMA INVIA ATTI A TRIBUNALE DEI MINISTRI- FLASH* =* ?? (Asc/A… - l_angiolini : La cabina di regia di #conte serve solo a mantenere il potere in caso di cambio di governo.. I nominati in Italia… - Luciana12827144 : RT @scenarieconomic: PER IL GOVERNO CONTE SONO “URGENTI” I MIGRANTI, MA NON GLI ITALIANI -

