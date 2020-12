Dl sicurezza: Molteni, ‘un inno e un manifesto alla clandestinità’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il decreto legge sicurezza all’esame della Camera rappresenta “un inno e un manifesto alla clandestinità, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari”. Lo ha affermato Nicola Molteni, della Lega, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il decreto leggeall’esame della Camera rappresenta “une unclandestinità, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari”. Lo ha affermato Nicola, della Lega, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Teresat14547770 : Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità' – Libero Quotidiano - RobertoZucchi11 : NICOLA MOLTENI, DECRETO SICUREZZA (30.11.2020) - TV7Benevento : Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità'... - LegaCamera : #Molteni: Buongiorno amici. Inizia un’altra giornata in battaglia con i colleghi e amici della Lega per difendere… - Nanenmonio1 : RT @LegaCamera: #Molteni: ????Ancora in commissione contro la vergogna e l’infamia del decreto CLANDESTINI!!! Con gli amici e colleghi della… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza Molteni Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità' Il Denaro Dl sicurezza: Lega non vota fiducia, è inno a clandestinità

"La Lega voterà contro la fiducia e contro questo 'decreto invasione', 'decreto clandestini' che è un inno e manifesto alla clandestinità". (ANSA) ...

Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il decreto legge sicurezza all'esame della Camera rappresenta "un inno e un manifesto alla clandestinità, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari". Lo ha afferma ...

"La Lega voterà contro la fiducia e contro questo 'decreto invasione', 'decreto clandestini' che è un inno e manifesto alla clandestinità". (ANSA) ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il decreto legge sicurezza all'esame della Camera rappresenta "un inno e un manifesto alla clandestinità, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari". Lo ha afferma ...