Cristian Sebastiano: i due minori fermati per l’omicidio a Monza (Di lunedì 30 novembre 2020) Un 14enne e un 15enne sono stati fermati dai carabinieri perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellate il 42enne Cristian Sebastiano, ieri a Monza. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei due avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto “per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza”, ma il movente è al momento ancora al vaglio Rischiano un’accusa per omicidio premeditato i due minori fermati dai carabinieri perché ritenuti gli autori dell’aggressione mortale a coltellate di Cristian Sebastiano. Coltellate che sarebbero state sferrate con un coltello da cucina, secondo i primi accertamenti medico legali È quanto emerso dal lungo interrogatorio dei due ragazzini, entrambi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Un 14enne e un 15enne sono statidai carabinieri perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellate il 42enne, ieri a. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei due avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto “per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza”, ma il movente è al momento ancora al vaglio Rischiano un’accusa per omicidio premeditato i duedai carabinieri perché ritenuti gli autori dell’aggressione mortale a coltellate di. Coltellate che sarebbero state sferrate con un coltello da cucina, secondo i primi accertamenti medico legali È quanto emerso dal lungo interrogatorio dei due ragazzini, entrambi ...

Agenzia_Ansa : Fermati dai carabinieri un quattordicenne e un quindicenne perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellat… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Fermati dai carabinieri un quattordicenne e un quindicenne perché sospettati di aver aggredito e ucci… - Piergiulio58 : Monza, due minorenni fermati per l’omicidio di Cristian Sebastiano: «Ci dava la droga, volevo punirlo»-… - neXtquotidiano : Cristian Sebastiano: i due minori fermati per l’omicidio a Monza - clikservernet : Cristian Sebastiano: i due minori fermati per l’omicidio a Monza -