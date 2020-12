Coronavirus, continua a salire il numero dei morti. Ricciardi: “Normalità? Non sarà possibile probabilmente per molti anni” (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono in totale 16.377 (20.648 ieri) i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi nel nostro paese. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. I nuovi decessi sono, invece, stati in totale 672 (541 ieri). I tamponi effettuati sono stati 130.524. I guariti o dimessi dagli ospedali sono stati 23.004 mentre i nuovi ricoveri con sintomi, sempre oggi, sono stati 308. Gli attualmente positivi diminuiscono di 7.300. Ancora giù le terapie intensive, -9 (stesso dato di ieri), 3.744 in tutto, mentre dopo diversi giorni tornano a crescere i ricoveri, 308 in più (ieri -420), e sono 33.187. È l'Emilia-Romagna la regione con il maggior numero di casi registrati nelle ultime 24 ore, 2.041, seguita da Veneto (2.003), Lombardia (1.929) e Campania (1.626). Ricciardi"Tutti vogliono ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono in totale 16.377 (20.648 ieri) i nuovi casi diregistrati oggi nel nostro paese. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. I nuovi decessi sono, invece, stati in totale 672 (541 ieri). I tamponi effettuati sono stati 130.524. I guariti o dimessi dagli ospedali sono stati 23.004 mentre i nuovi ricoveri con sintomi, sempre oggi, sono stati 308. Gli attualmente positivi diminuiscono di 7.300. Ancora giù le terapie intensive, -9 (stesso dato di ieri), 3.744 in tutto, mentre dopo diversi giorni tornano a crescere i ricoveri, 308 in più (ieri -420), e sono 33.187. È l'Emilia-Romagna la regione con il maggiordi casi registrati nelle ultime 24 ore, 2.041, seguita da Veneto (2.003), Lombardia (1.929) e Campania (1.626)."Tutti vogliono ...

