Chaz Davies con GO Eleven, è ufficiale (Di lunedì 30 novembre 2020) Chaz Davies resta nel mondiale Superbike, e troverà in Go Eleven la sua nuova casa. Dopo settimane di speculazioni, in cui si è parlato persino di un improbabile passaggio in MotoGP, il gallese annuncia ufficialmente l’accordo con la scuderia piemontese guidata da Dennis Sacchetti. Davies continuerà a guidare una Ducati Panigale V4R, con un supporto quasi diretto da parte della casa bolognese. Chaz prende il posto di Michael Ruben Rinaldi, che a sua volta lo ha rimpiazzato alla squadra ufficiale Ducati. Che moto avrà Chaz Davies in Go Eleven? In Go EEleven, Chaz Davies disporrà di una Ducati Panigale V4R, che seppur non uguale a quella del team ufficiale, sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020)resta nel mondiale Superbike, e troverà in Gola sua nuova casa. Dopo settimane di speculazioni, in cui si è parlato persino di un improbabile passaggio in MotoGP, il gallese annuncia ufficialmente l’accordo con la scuderia piemontese guidata da Dennis Sacchetti.continuerà a guidare una Ducati Panigale V4R, con un supporto quasi diretto da parte della casa bolognese.prende il posto di Michael Ruben Rinaldi, che a sua volta lo ha rimpiazzato alla squadraDucati. Che moto avràin Go? In Go Edisporrà di una Ducati Panigale V4R, che seppur non uguale a quella del team, sarà ...

