Castel Volturno, uffici comunali a rischio focolaio: dipendenti e utenti in pericolo

Tempo di lettura: 2 minuti

Castel Volturno (Ce) – La situazione presso gli uffici comunali di Castel Volturno sta diventando davvero pericolosa per la mancanza di misure di sicurezza anti covid, che espone continuamente dipendenti ed utenti alla possibilità di contagio. I Dirigenti dell'ente hanno richiesto ufficialmente, e a più riprese, l'applicazione della normativa sanitaria in materia, senza ricevere attenzione dall'amministrazione. Lamentate anche la mancanza di controlli, che determina l'accesso alla casa comunale a chiunque, ed una rara ed approssimativa pulizia degli uffici. Sul caso è stato allertato anche Cesare Diana dell'Associazione C'entro, che ha dichiarato:"È fondamentale agire in ...

