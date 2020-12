Aids | 38 mln con Hiv nel mondo e 1 | 7 mln nuovi infetti 2019 | Oms ' resilienza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Circa 38 milioni di persone nelconvivono con l'Hiv, secondo stime riportate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E nel solosono state almeno 1,7 milioni le nuove diagnosi. Si continua a morire di cause correlate al virus, e nelle vittime sono state 690mila. E sempre alè del 68% la percentuale degli adulti con Hiv che ha ricevuto la terapia antiretrovirale. Un dato, quello dell'accesso alle cure, che si lotta per migliorare. Tanto che la campagna 2020 per la Giornata mondiale contro l'dell'1 dicembre ha questo slogan-appello: "Solidarietà globale, servizi resilienti". "Il- fa notare l'Oms - ha compiuto progressi significativi dalla fine degli anni '90, ma l'Hiv rimane un importante problema di sanità ...