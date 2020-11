Rai, tensione sempre più alta. Bianca Berlinguer svela lo scontro con Franco di Mare (Di domenica 29 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3. Lo scrittore ha apostrofato Bianca Berlinguer come “gallina”. E per questo diverbio è stato allontanato da Viale Mazzini. Questo nonostante gli appelli della Berlinguer, che lo rivorrebbe in trasmissione. Ma Franco Di Mare, direttore di rete, non sente ragioni. Ora la Berlinguer, in un’intervista al Fatto Quotidiano, conferma l’intera versione. Ecco come titola il quotidiano: «È solo Di Mare a stoppare Corona. Ma l’unica offesa sono io e l’ho già scusato». «La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: “Mai più Corona in trasmissione”. E io: “Ne parliamo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla cacciata di Mauro Corona da Carta, il programma di Rai 3. Lo scrittore ha apostrofatocome “gallina”. E per questo diverbio è stato allontanato da Viale Mazzini. Questo nonostante gli appelli della, che lo rivorrebbe in trasmissione. MaDi, direttore di rete, non sente ragioni. Ora la, in un’intervista al Fatto Quotidiano, conferma l’intera versione. Ecco come titola il quotidiano: «È solo Dia stoppare Corona. Ma l’unica offesa sono io e l’ho già scusato». «La sera stessa del fattaccio, Dimi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: “Mai più Corona in trasmissione”. E io: “Ne parliamo ...

Rai, tensione sempre più alta. Bianca Berlinguer svela lo scontro con Franco di... Il Secolo d'Italia

Dream Hotel: Marocco. Markus Winter è in Marocco per il ventesimo Tv movie della serie. Molte le sorprese riservate ai telespettatori.

