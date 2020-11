“La mascherina non è una pigna nel cu**o”: polemiche sulla campagna anti-Covid di un comune salentino (Di domenica 29 novembre 2020) “La mascherina non è una pigna in culo”: polemiche sulla campagna anti-Covid “La mascherina non è una pigna in culo”: è polemica per lo slogan scelto da un comune del Salento per la campagna anti-Covid. Il comune di Martano, in provincia di Lecce, ha infatti deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina attraverso dei manifesti lanciati sui social a partire dal 22 novembre scorso. In uno di questi vi è scritto “Non passare da stupido” e poi una frase estrapolata da un commento in rete dell’utente social Attacchidipane che recita: “Capirei se ci chiedessero di mettere una ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020) “Lanon è unain culo”:“Lanon è unain culo”: è polemica per lo slogan scelto da undel Salento per la. Ildi Martano, in provincia di Lecce, ha infatti deciso di lanciare unadi sensibilizzazione all’uso dellaattraverso dei manifesti lanciati sui social a partire dal 22 novembre scorso. In uno di questi vi è scritto “Non passare da stupido” e poi una frase estrapolata da un commento in rete dell’utente social Attacchidipane che recita: “Capirei se ci chiedessero di mettere una ...

