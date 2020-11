Covid, Franzoso muore a 48 anni: con i Giants fu campione d'Italia (Di domenica 29 novembre 2020) E' morto Ciro Franzoso, 48 anni, di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il Covid-19. Nella città piemontese era stato giocatore dei ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) E' morto Ciro, 48, di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il-19. Nella città piemontese era stato giocatore dei ...

