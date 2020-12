Scontro a fuoco DoD contro CIA a Francoforte La guerra segreta contro il Deep State prosegue su scala globale

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 28 novembre 2020) In questo preciso istante, unasta infuriando in tutto il mondo, contrapponendo il DoD di Trump e la DIA (Defense Intelligence Agency) alle fazioni dello stato profondo del cappello nero che dirigono la CIA. La buona notizia è: Trump sta vincendo . Come ormai sapete, il DoD ha lanciato un raid su una server farm gestita dalla CIA a, in Germania, per proteggere i server che contengono prove dell’interferenza della CIA con le elezioni del 2020 (ovvero manipolazioni backdoor dei risultati elettorali tramite macchine per il voto Dominion). Ma ora stanno emergendo nuove informazioni che indicano che c’è stato unonella struttura della server farm, che ha coinvolto le unità delle forze speciali dell’esercito americano, ...