Nocera Inferiore, lutto cittadino per la morte di Veronica Stile (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha proclamato per la giornata di oggi sabato 28 novembre lutto cittadino per la tragica scomparsa della giovane Veronica Stile Stanzione, la mamma avvocato di soli 33 anni, in attesa del suo secondo figlio, stroncata dal Covid. “La gravità e la straordinarietà del lutto che ha colpito la città di Nocera Inferiore con la scomparsa della giovane Veronica – ha scritto il sindaco – i sentimenti di partecipazione e affetto che hanno mosso a commozione l’intera cittadinanza, l’essere questo lutto assurto, purtroppo, per la sua eccezionalità, a dignità di cronaca nazionale, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il sindaco di, Manlio Torquato ha proclamato per la giornata di oggi sabato 28 novembreper la tragica scomparsa della giovaneStanzione, la mamma avvocato di soli 33 anni, in attesa del suo secondo figlio, stroncata dal Covid. “La gravità e la straordinarietà delche ha colpito la città dicon la scomparsa della giovane– ha scritto il sindaco – i sentimenti di partecipazione e affetto che hanno mosso a commozione l’intera cittadinanza, l’essere questoassurto, purtroppo, per la sua eccezionalità, a dignità di cronaca nazionale, ...

nikkoletta59 : RT @cotrozzi_lisa: MAX ARRIVATO IERI IN CANILE IL SUO PAPÀ UMANO È MORTO.HA 8 ANNI TG 7 KG...ERA DESTINATO AD UN CANILE LAGER MA SIAMO ARRI… - pajapajce73 : RT @cotrozzi_lisa: ONE...13 ANNI,7kg BUTTATO IN STRADA E DESTINATO AD UM BRUTTO CANILE...È ANZIANO E CARDIOPATICO PRENDE CARDISURE MEZZA MA… - xenonian1 : RT @cotrozzi_lisa: ONE...13 ANNI,7kg BUTTATO IN STRADA E DESTINATO AD UM BRUTTO CANILE...È ANZIANO E CARDIOPATICO PRENDE CARDISURE MEZZA MA… - AnnaNegrotti : RT @cotrozzi_lisa: ONE...13 ANNI,7kg BUTTATO IN STRADA E DESTINATO AD UM BRUTTO CANILE...È ANZIANO E CARDIOPATICO PRENDE CARDISURE MEZZA MA… - MalagniniNico : RT @cotrozzi_lisa: MAX ARRIVATO IERI IN CANILE IL SUO PAPÀ UMANO È MORTO.HA 8 ANNI TG 7 KG...ERA DESTINATO AD UN CANILE LAGER MA SIAMO ARRI… -