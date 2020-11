Marotta: “Eriksen potrebbe chiedere di essere ceduto, vedremo cosa succederà a gennaio” (Di sabato 28 novembre 2020) Giuseppe Marotta, Ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della situazione legata ad Eriksen prima della sfida col Sassuolo:“Capita che alcuni giocatori non risultino poi funzionali per un certo allenatore. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità, poi se le cose non andranno faremo delle valutazioni. Conte manda in campo quelli che gli danno più garanzie. vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato, cercheremo di migliorare sfruttando le opportunità, anche se non sarà facile. È comunque possibile che il giocatore ci chieda di essere ceduto. Il problema di oggi è anche lo stress psicofisico che la squadra ha, dovuto ai continui impegni”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Giuseppe, Ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della situazione legata ad Eriksen prima della sfida col Sassuolo:“Capita che alcuni giocatori non risultino poi funzionali per un certo allenatore. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità, poi se le cose non andranno faremo delle valutazioni. Conte manda in campo quelli che gli danno più garanzie.nella prossima finestra di mercato, cercheremo di migliorare sfruttando le opportunità, anche se non sarà facile. È comunque possibile che il giocatore ci chieda di. Il problema di oggi è anche lo stress psicofisico che la squadra ha, dovuto ai continui impegni”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

