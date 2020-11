“La sco*** una volta ogni due mesi”. Fedez e Chiara Ferragni umiliati dal vip. La ‘soffiata’ al veleno (Di sabato 28 novembre 2020) In queste ore c’è una fuga di notizie incontrollata sul presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso, la donna 50enne che sarebbe completamente innamorata di lui. Si è parlato di nozze ormai ad un passo, anche se nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha smentito tutto dicendo che le voci sul suo conto non hanno alcun fondamento di verità. Il protagonismo di Corona è proseguito ancora, grazie ad alcune sue diChiarazioni bomba sugli amatissimi Chiara Ferragni e Fedez. La coppia vip più famosa in Italia è stata insultata più volte dall’ex marito di Nina Moric e nelle ultime ore ci è andato giù in modo ancora più pesante. Ha rilasciato una polemica intervista a ‘MOW Magazine’ e qui ha sferrato ‘coltellate’ incredibili nei confronti dei Ferragnez. Ha ammesso che sono in grado di sfruttare la tecnologia, infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020) In queste ore c’è una fuga di notizie incontrollata sul presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso, la donna 50enne che sarebbe completamente innamorata di lui. Si è parlato di nozze ormai ad un passo, anche se nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha smentito tutto dicendo che le voci sul suo conto non hanno alcun fondamento di verità. Il protagonismo di Corona è proseguito ancora, grazie ad alcune sue dizioni bomba sugli amatissimi. La coppia vip più famosa in Italia è stata insultata più volte dall’ex marito di Nina Moric e nelle ultime ore ci è andato giù in modo ancora più pesante. Ha rilasciato una polemica intervista a ‘MOW Magazine’ e qui ha sferrato ‘coltellate’ incredibili nei confronti dei Ferragnez. Ha ammesso che sono in grado di sfruttare la tecnologia, infatti ...

