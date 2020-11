«La Regina degli scacchi» vista con un Maestro di scacchi | «Quelle partite sono una metafora della vita»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 novembre 2020) Il matto del Barbiere. O il matto del pastore, dello studioso o del bambino. Uno schema semplice, fatto di poche mosse che serve per passare direttamente dall’apertura allo scacco matto. Uno schema in cui spesso incappano i giocatori alle prime armi, come successo anche nella prima partita di Beth, la protagonista di La, la serie tv – prodotta nel 2020 e distribuita da Netflix – che ha ottenuto un grande successo di pubblico. Il volto di Anya Taylor-Joy infatti campeggia ancora nella homepagepiattaforma di streaming al primo posto tra le serie più viste dagli abbonati. La storia si sviluppa in sette puntate (non è all’orizzonte una seconda stagione) e racconta ladi una donna che, partendo da unaera nello ...