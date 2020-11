Gli spostamenti tra regioni vietati a Natale (Di sabato 28 novembre 2020) Ci si potrà spostare tra regioni a Natale? Al termine di un vertice fiume del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, sembra prevalere la linea di chi vuole blindare il Natale, per limitare i rischi della terza ondata. E quindi: spostamenti tra le regioni solo per i residenti, chiusura di bar e ristoranti alle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma con coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie di Natale e Capodanno. I nodi da sciogliere sono ancora molti: da confermare l’idea di introdurre una quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. Spiega il Corriere: Sarà sempre consentito il ritorno nella propria abitazione di residenza. Dibattito acceso sull’opportunità di concedere alcune deroghe per ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Ci si potrà spostare tra? Al termine di un vertice fiume del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, sembra prevalere la linea di chi vuole blindare il, per limitare i rischi della terza ondata. E quindi:tra lesolo per i residenti, chiusura di bar e ristoranti alle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma con coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie die Capodanno. I nodi da sciogliere sono ancora molti: da confermare l’idea di introdurre una quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. Spiega il Corriere: Sarà sempre consentito il ritorno nella propria abitazione di residenza. Dibattito acceso sull’opportunità di concedere alcune deroghe per ...

GiovanniToti : ??Con la zona gialla da domenica 29 novembre in #Liguria ??Sono possibili gli spostamenti fra Regioni (solo se sono… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Non solo Immuni, questa estate le app di contact tracing sono spuntate un po' in tutta… - PescaraCalcio : Quando ti ritrovi in #ZonaRossa ma hai dimenticato l'autocertificazione per gli spostamenti a casa… - clikservernet : Gli spostamenti tra regioni vietati a Natale - Noovyis : (Gli spostamenti tra regioni vietati a Natale) Playhitmusic - -