Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e una donna tra i due (Di sabato 28 novembre 2020) Gigi D’Alessio. Nuova avventura televisiva dopo la chiusura definitiva della relazione con la collega Anna Tatangelo. Sembra però aver riaperto le porte all’amore Cantanti over-60 si sfidano sul palco di Rai Uno, legati tutti da un’unica grande passione: la musica. Questo è il concept di The Voice Senior. A dirigere lo show, un’impeccabile Antonella Clerici. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020). Nuova avventura televisiva dopo la chiusura definitiva della relazione con la collega. Sembra però aver riaperto le porte all’amore Cantanti over-60 si sfidano sul palco di Rai Uno, legati tutti da un’unica grande passione: la musica. Questo è il concept di The Voice Senior. A dirigere lo show, un’impeccabile Antonella Clerici. L'articolo proviene da YesLife.it.

radiolisola : #NowPlaying: Gigi D'Alessio, Vale Lambo, MV Killa, LDA, Coco, Franco Ricc - Buongiorno - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gigi D'Alessio - T'innamori e poi - zazoomblog : Gigi D’Alessio il suo matrimonio non è finito per Anna - #D’Alessio #matrimonio #finito - infoitcultura : Erminio Sinni a The Voice Senior, solo Gigi D’Alessio lo riconosce - Llala811 : Almeno questo capodanno ci siamo scanzati Carlo Conti e Gigi D'Alessio, solo alcool a fiumi e @welikeduel -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio sui tetti della Città vecchia Corriere di Taranto