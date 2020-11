A Benevento per riprendersi la Juve: Dybala, il precedente è straordinario (Di sabato 28 novembre 2020) L’unico precedente tra Benevento e Juventus al Ciro Vigorito risale a due anni e mezzo fa, era il 7 aprile del 2018 e i Sanniti per la prima volta promossi in Serie A, ospitavano i Campioni d’Italia della Juve, dopo averli affrontati allo Stadium. La gara di andata a Torino si concluse con una vittoria per 2-1 dei bianconeri, i quali rimontarono con Cuadrado e Higuain, l’iniziale vantaggio ospite firmato Ciciretti. Al ritorno a prendersi la scena fu il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala, oggi pronto a riprendersi la Juve dopo un inizio di stagione difficile, in uno stadio dove fu protagonista di una giornata memorabile. LEGGI ANCHE: Juventus Women, scenario da sogno in Champions contro il Lione LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) L’unicotrantus al Ciro Vigorito risale a due anni e mezzo fa, era il 7 aprile del 2018 e i Sanniti per la prima volta promossi in Serie A, ospitavano i Campioni d’Italia della, dopo averli affrontati allo Stadium. La gara di andata a Torino si concluse con una vittoria per 2-1 dei bianconeri, i quali rimontarono con Cuadrado e Higuain, l’iniziale vantaggio ospite firmato Ciciretti. Al ritorno a prendersi la scena fu il numero 10 dellantus, Paulo, oggi pronto aladopo un inizio di stagione difficile, in uno stadio dove fu protagonista di una giornata memorabile. LEGGI ANCHE:ntus Women, scenario da sogno in Champions contro il Lione LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

romeoagresti : ?? #Bonucci verrà convocato per la trasferta di Benevento // Bonucci will be called up vs Benevento #?? #BeneventoJuve ?? @GoalItalia - forumJuventus : ?? I convocati per #BeneventoJuve ? Torna a disposizione Bonucci ? Turno di riposo per CR7 ?? - romeoagresti : Giornata di riposo per la #Juve, che da domani inizierà a preparare la trasferta di Benevento. Da valutare #Bonucci… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Aghemo e Compagnoni in studio ?? Live Sassuolo-Inter ?? Pre Atalanta-… - Domenico1oo777 : RT @paolorossi1965: Per ogni numero 10 argentino questi sono giorni speciali. Perciò immagino l'emozione di #Dybala oggi. In più a Benevent… -