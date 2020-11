Troppi assembramenti, l’Eav torna sui propri passi: ma la domenica conferma lo stop (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo giorni di disagi, soppressioni record e assembramenti l’Eav torna sui propri passi ripristinando le corse dalle 11 alle 15, ma conferma lo stop per la domenica. tornano così da lunedì mattina gli orari di sempre sui treni di Circumvesuviana e Cumana. A comunicarlo è il presidente Umberto De Gregorio: “Si è ritenuto, in uno spirito di maggior coesione col territorio, considerata la progressiva ripresa del movimento di passeggeri (è una zona rossa molto sbiadita), sentiti anche i sindacati, di ri-adeguare i servizi a partire dal prossimo 30 novembre, ripristinando integralmente il servizio nella fascia serale ed eliminando la sospensione dei servizi nella fascia centrale, mantenendo, per ora, come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo giorni di disagi, soppressioni record esuiripristinando le corse dalle 11 alle 15, maloper lano così da lunedì mattina gli orari di sempre sui treni di Circumvesuviana e Cumana. A comunicarlo è il presidente Umberto De Gregorio: “Si è ritenuto, in uno spirito di maggior coesione col territorio, considerata la progressiva ripresa del movimento di passeggeri (è una zona rossa molto sbiadita), sentiti anche i sindacati, di ri-adeguare i servizi a partire dal prossimo 30 novembre, ripristinando integralmente il servizio nella fascia serale ed eliminando la sospensione dei servizi nella fascia centrale, mantenendo, per ora, come ...

Scuole aperte anche il sabato e la domenica per evitare gli assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico locale. È questa l’ipotesi avanzata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paol ...

"Davanti al pc e senza amici non è scuola"

di Simona Ballatore "Ore e ore davanti allo schermo, soli, a cercare di afferrare nozioni che ci vengono travasate al pc. Questa non è scuola". Loris Scivoletto, 17 anni a dicembre, zaino in spalla, m ...

