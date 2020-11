Tesoro, mi si è ingigantito il ragno. Lascia l’animale nella sua seconda casa per un anno e quando torna scopre che è diventato enorme (Di venerdì 27 novembre 2020) Sulla pagina Fb Australian spider identification, un uomo ha postato la foto di un ragno terrificante. “Date un’occhiata a questa ragazzona”, ironizza Jake Gray pubblicando la foto dell’esemplare di ragno cacciatore gigante, grosso quanto una faccia umana, immobile sul muro di casa sua. L’uomo scrive di aver visto il ragno un anno fa nella sua seconda casa di Cairns nel Far North Queensland e di aver scoperto solo quando è tornato, dopo un anno, che l’esemplare aveva raggiunto dimensioni enormi. Scrollando i commenti sotto la foto, alcuni utenti della pagina sono perplessi e un po’ scioccati per le dimensioni del ragno. “E’ una giungla?”, domanda una donna. “Quella è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Sulla pagina Fb Australian spider identification, un uomo ha postato la foto di unterrificante. “Date un’occhiata a questa ragazzona”, ironizza Jake Gray pubblicando la foto dell’esemplare dicacciatore gigante, grosso quanto una faccia umana, immobile sul muro disua. L’uomo scrive di aver visto ilunfasuadi Cairns nel Far North Queensland e di aver scoperto soloto, dopo un, che l’esemplare aveva raggiunto dimensioni enormi. Scrollando i commenti sotto la foto, alcuni utenti della pagina sono perplessi e un po’ scioccati per le dimensioni del. “E’ una giungla?”, domanda una donna. “Quella è la ...

